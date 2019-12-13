城巴虧蝕增逾30倍至8883萬元　申請加價12%

城巴虧蝕增逾30倍！城巴及新巴今年8月再向運輸署申請加價12%，有關申請將在下周五(20日)的立法會交通事務委員會討論。運輸及房屋局今(13日)上交文件至交委會，透露城巴2018/19年度稅後虧蝕8883萬港元，新巴則虧蝕7119萬港元。根據今年初行政會議披露，兩間巴士公司2017/18年虧蝕金額分別為260萬港元及510萬港元，即代表城巴2018/19年度虧蝕增加逾30倍，新巴亦有近12倍虧蝕增長。

根據文件，兩巴表示雖然在上次加價獲批後財務狀況可望略為紓緩，惟當時已預示兩巴加價後的業務仍會錄得虧損，財務狀況仍欠理想，事實上有關虧損情況已更差，如果車費水平不變，有關虧損情況將會持續並惡化。

兩巴又指，今年初獲批整體加幅為9.9%，該次加價動用了「專營巴士豁免隧道費基金」，令乘客所需承擔車費加幅下調，故平均票價加幅下降至城巴7%、新巴5.6%。不過，兩巴指由於上一次加價已動用基金的大部分數額，若今次加價獲批，基金餘額將不足夠減低乘客在今次加價中所需承擔的車費加幅，換言之一旦獲批，其加幅有機會較今年初高。

此外，城巴及新巴今年首9個月脫班率分別為3%及3.4%，高於整體專營巴士的2.8%，兩巴解釋，脫班主要原因是司機人手短缺、交通阻塞及因公眾活動而導致道路封閉等。