海關截法國寄港毒郵包　檢200萬元K仔拘1女

海關空運貨物組人員，本周一(9日)根據風險管理原則，在香港國際機場抽查一件法國寄港、報稱頭髮用品的空運包裹，發現內有3公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮，市值約200萬港元。案件交由海關毒品調查科人員跟進，經深入調查後，昨午(12日)在沙田區拘捕一名報稱售貨員的22歲本地女子，她已被控以一項販運危險藥物罪名，案件明日(14日)早上於屯門裁判法院提堂。

海關毒品調查科高級調查主任林澤麟表示，有人利用洗頭水和定型水作為運毒工具，將已包裝密封的毒品浸入相關液體內，藉由用品本身散發的強烈氣味作掩飾，由於毒品整個塞進容器及包裝內，驟眼難以發現。關員在包裹內發現共42支相關頭髮用品，其中41支均藏有K仔。

林又指，海關近來發現不少K仔均從外國寄港，其中尤以法國為甚，最近已破獲數宗相關毒郵包案件。海關估計情況或與貨源有關，相信吸毒者追求質素較高的毒品，外國貨更受他們的青睞。至於本案與上周揭發的空運奶粉紙箱運毒案是否有關則仍待調查，惟暫不排除兩者有關聯。

海關強調，會與香港郵政及物流業界保持緊密聯繫，加強堵截利用郵遞或速遞渠道偷運毒品入境。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。

海關上周一（2日）在機場檢查一件由法國到港的空運包裹，在5個紙箱中的奶粉包裝內，發現6公斤K仔，估計市值約400萬港元，經跟進調查後，海關人員本月4日在尖沙咀拘捕一名35歲懷疑涉案的外籍男子。