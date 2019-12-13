涉姦女鐘錶商　已婚男自辯稱與事主攬錫但無性交

鐘錶女商人在前男友介紹下，認識了一名男商人，希望透過對方介紹潛在買家。她與該男商人在船上飯局期間喝醉酒，聲稱之後被他帶返家中強姦。涉案33歲男商人黃興國否認強姦罪，今(13日)於高院出庭自辯，指案發當日在船上派對時已與事主攬攬錫錫，且曾在船頭模仿電影《鐵達尼號》「You jump I jump」的動作。被告又稱確曾有想過之後會與事主性交，且與她一同上的士回家，不過最終他們並沒性交。

被告自辯稱他與妻子育有一女，但因女兒當時只有6個月大，故妻子與女兒在外家居住，他則獨居涉案單位。被告又稱與事主的前男友認識了13年，且曾與他一同經營金融業務的公司。他指事主正是他的拍檔於去年9月在一賣酒場介紹認識，拍檔稱事主是他舊同事，但兩人從無透露是男女朋友關係。

被告稱案發當日他約事主參加船上派對，期間眾人有一同喝酒及有講有笑。及後兩人獨處並開始有身體接觸，被告有攬她腰及與她接吻，事主亦有以手機播英文快歌，並在梳化「跳來跳去」。及後兩人走到船頭模仿電影《鐵達尼號》「You jump I jump」時的動作，之後又再與其他人一同打邊爐及喝酒等。被告稱當時喝了很多酒，事主亦喝了與他差不多的酒，被告稱當時有感覺暈眩及疲倦。

被告稱其後他上岸，事主有跟着他且一路扶他，他認為事主當時清醒，並陪他截的士。被告及後告知司機其住址，當被問到有否想過先送事主回家，他稱「當時諗緊之後會唔會發生啲乜」，他其後解釋即與事主性交，故沒有發聲，而事主亦跟着他回家。

被告稱因大廈的看更認得他及其妻子，故他先進大廈，事主則在後面跟着，他又稱「當時係我第一次帶女仔返屋企」，並稱「未試過飲醉咗同人發生性行為」。被告返家後他脫去衫褲只穿內褲睡在床上，期間事主亦曾與他睡在一起且有與他攬錫。不過被告最終睡着了，其後矇矓間見事主起身離開，事主有問他：「無發生啲乜呀呵？」他來不及回應，對方已離開了。