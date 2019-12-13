劉頴匡及21歲學生被控七一進入立會　准保釋案押明年訊

涉及七一進入立法會大樓案，警方早前再拘捕劉頴匡(電話投注助理、26歲)及文家健(學生、21歲)，案件今(13日)在東區裁判法院提堂，兩名被告各被控一項進入或逗留在會議廳範圍罪，暫均毋須答辯，與同被控相同罪名的另外10名被告的案件一併押後至明年2月21日再訊，以待警方整合調查內容和索取法律意見，兩人均獲准以2000港元保釋，期間不得離港及須守禁足令等，但毋須守宵禁令。

文家健今透過律師投訴警方在替其錄取警誡供詞時，誘使他承認進入立會，以交換不被起訴刑事毀壞等罪。

10名早前已提訊、被控7月1日進入立會範圍及刑毀等罪的被告分別為黃家豪(20歲，學生)、羅樂生(19歲，廚師)、周樂謙(29歲，車房工人)、何俊諺(21歲，運輸工人)、畢慧芬(24歲，無業)、孫曉嵐(23歲，無業)、潘浩超(31歲，無業)、沈鏡樂(23歲，地盤工人)、王宗堯(41歲，藝人)及馬啓聰(30歲，熱血時報記者)。昨日(12日)分3案再訊，依然毋須答辯，再押後至明年2月21日，除因其他案被還押的周樂謙、畢慧芬及潘浩超外，各被告准繼續保釋並獲撤銷宵禁令。

有多名被告透過律師投訴控方至今仍未將文件交予辯方，包括相集、警方筆記、證人供詞等交予辯方，要求控方盡快交出以讓辯方有充足時間準備答辯方向，而控方一度回應指案件需時調查，待調查完成兼諮詢法律意見後，便會將全部資料交予辯方，惟主任裁判官質疑控方說法不正確，指應盡早讓辯方得悉控方就其指控所掌握的證據，才能準備答辯，控方改稱會盡早向辯方提交。