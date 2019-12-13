非綜援在職貧窮人口逾62萬　政策介入後不足17萬人「脫貧」

最新的貧窮報告反映，去年非綜援在職貧窮人口達62.17萬人，貧窮率為10.6%，惟政府政策介入後，貧窮人口仍維持45.46萬人，貧窮率較前年略減0.1個百分點至7.7%。政府解釋，在職貧窮率下跌，與在職家庭津貼計劃(職津)的扶貧成效增強有關，去年令4.2萬人脫貧，貧窮率跌0.7%，但仍低於當年港府推計劃時，揚言可減少2%貧窮率的水平。

港府2016年推出針對在職貧窮問題的低收入在職家庭津貼計劃，當時曾揚言可減少2%貧窮率，但最終換來反應不佳、申請手續繁複等迴響，當局至去年改革計劃成職津，並放寬申請門檻。報告反映，去年職津令1.1萬個非綜援在職住戶及其4.2萬名家庭成員得以脫貧，當中包括1.75萬名兒童，相應的貧窮率減幅為0.7%，稍高於2017年的0.5%。不過，仍有1.6萬個住戶受惠職津後，仍生活於貧窮線下。

另外，去年的青年貧窮率達12.6%，政策介入後仍達9.3%，屬10年新高，有約9萬18至29歲青年更被界定為貧窮人口。而教育雖被視為脫貧機會，但具專上教育程度的在職人士的整體貧窮人口及貧窮率仍然上升，政策介入後分別3.2萬人及2.1%，較前年增加5000人及0.2%。政府解釋，具專上教育程度的在職貧窮人士多為年青，不少是半工讀學生，兼職比率較高，工時相對較短，令就業收入有限，以及較少領取政府的恆常現金福利，政府將繼續監察在職人士的貧窮情況。

扶貧委員會成員、社區組織協會幹事施麗珊表示，貧窮人口數字在政策介入前後都有上升，政府在會上指原因是人口老化，並指今次報告亦顯示在職貧窮在政策介入後有輕微減少。她認為，政府在支援在職貧窮人口的力度不足，例如在職津貼要求的工時較高，建議政府研究負稅率等措施，又指扶貧措施要有彈性，例如在非常時期津貼所要求工時可以豁免或調低，提高政策靈活性和彈性。

她續指，最低工資仍不足，政府外判工程有1.5萬人以最低工資受聘，認為應調高他們的工資，以便提高他們的生活水平，令脫貧數字可以大大提升。她認為，政府要長遠地訂立扶貧目標，「依家只係有條(貧窮)線，應該訂立數字要下降幾多Percent(百分比)」。她透露，政府在會上提及過一次性的現金尚未計算在內，建議政府可研究這些一次性現金是否可減少貧窮數字，亦可針對人口老化情況，提出針對性措施。

施透露，政府在會上公布貧窮人口上升時，顯得「好頭痕」，因應目前社會狀況，她相信下一年數字會更差，有委員亦擔心有同樣情況，認為政府要事先做足準備，防範於未然。