8區貧窮率逾15%　觀塘人口老化持續成最窮地區

港府今(13日)公布最新的貧窮數據顯示全港18區中，有8區貧窮率達15.3%至18.8%，較全港整體約14.9%貧窮率為高。因區內人口持續高齡化，觀塘再次成為貧窮率最高、貧窮人口最多的地區，貧窮人口高達17.5萬。即使政府政策介入後，仍有約12.2萬貧窮人口。當區區議員指區內長者及公屋比例較高，結果屬預期之內，期望政府未來可加大力度扶貧。

在政府恒常現金政策介入後，觀塘、沙田及元朗成為全港貧窮人口最多的3個地區，分別有約12.2萬、9.4萬及9.2萬，而貧窮率最高的首3個地區則為觀塘、北區及深水埗，貧窮率均逾16%。報告顯示，北區及深水埗均面對嚴峻的兒童及在職貧窮問題，每月住戶的收入中位數分別為7600港元及8100港元。

即使港府以扶貧政策介入，觀塘貧窮情況仍獨佔鰲頭，不論在職、兒童及新移民貧窮比例均為18區中首3位，達39.9%、32.6%及6.1%。報告指出，區內人口持續高齡化，年齡中位數達50歲，兒童及長者人口佔約半數，勞動人口參與率僅得25.2%，全職工作人口比例下降，每月住戶的收入中位數為8700港元。

對於觀塘再成為最貧窮地區，觀塘區議員顏汶羽認為屬預期之內，指出該區的長者及公屋比例較高，申請在職津貼等人數比例亦較高。雖然政府早前欲把該區發展為商業區，惟有關計劃不但未能為當地低學歷、低技術的原區居民提供就業機會，更令物價上升，加劇貧窮情況，期望政府未來可多下工夫，如以津貼等措施吸引僱主聘請原區居民。

至於貧窮率最低的地區為西貢，僅得10.7%，即4.64萬人；而貧窮人口最少的地區則為離島，有約1.95萬人。