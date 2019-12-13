海洛英續成最常被濫用毒品　吸食大麻人數飆8%

禁毒常務委員會今日(13日)在季度會議上，檢視今年首三季香港的吸毒情況，被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降近兩成，但吸食大麻的人數錄得8%的升幅，而年輕人吸食大麻的問題持續。

根據藥物濫用資料中央檔案室（檔案室）的最新統計數字，今年首三季被呈報的整體吸毒人數及21歲以下吸毒人數，較去年同期分別下降19%和10%；至於吸食麻醉鎮痛劑人數、食危害精神毒品人數，則分別較去年同期下降25%及13%。在首次被呈報的個案中，吸食危害精神毒品的人數為1026人，繼續遠超吸食麻醉鎮痛劑的124人。

在被呈報的整體吸毒人數中，海洛英繼續是最常被吸食的毒品，吸食人數為2387人；最常被吸食的危害精神毒品仍然是俗稱「冰毒」的甲基安非他明，吸食人數為1055人。

然而，首三季被呈報吸食大麻的人數較去年同期上升8%至393人，而大麻亦是被呈報的21歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品，其次為可卡因和「冰毒」。

至於首次被呈報的吸毒人數比去年同期由1353人下降至1169人，下降14%，當中48%為21至35歲的年輕成年人，而吸毒者的「毒齡」中位數為5.6年，而去年的數字為4.7年，顯示隱蔽吸毒的問題繼續需要關注。