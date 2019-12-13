檢討報告揭平機會存「山頭主義」　倡延主席任期至6年

平等機會委員會今日(13日)公布《管治、管理架構及投訴處理程序檢討報告》，在投訴程序的獨立檢視方面，應邀處理的退休高院法官芮安牟提及，平機會的投訴事務科及法律服科雖然同處一樓層，但基於平機會的調停和法律協助是互不相干的職能，兩個科組均有專家而鮮會往來交換意見的「山頭主義」。報告亦認為平機會主席的任期3年過短，因為熟悉程序需要時間，建議可將任期延長至6年。

檢討報告向平機會提出了25項建議，期望促進該會的效率及工作成果。在加強科組之間的合作方面，發現投訴事務科和法律服務科職員日常極少相互接觸討論個案，但人員在同一樓層工作，反映雙方也沒有徵詢意見或「請教專家」，形成內部「山頭主義」文化，調停/調查服務及法律服務各佔山頭，建議科組人員在收到投訴初期即一起坐下，討論具體個案證據。

報告亦認為，不少個案並非黑白分明，法律及投訴專責小組不宜純粹因為案件勝訴機會少於一半，就拒絕給予法律協助訴訟，因該類案件可讓法庭就歧視法例作出指引以消除歧視，平機會亦應為這遭否決法律協助的個案提供覆檢制度。

對於平機會主席的任命，報告指應該提高任命主席、管治委員會委員，以及法律及投訴專責小組成員的透明度和嚴謹度。主席的任期應由3年延長至6年，以讓新主席熟習後有更多在掌握該工作的時間。