錶行劫案：社會趨平靜　議員冀加派警力巡邏防罪案

本港近月的搶劫案和爆竊案數字錄得大幅上升之勢，今日(13日)更發生有匪徒衝入錶行搶劫財物外，更持刀斬傷店員。立法會保安事務委員會主席陳克勤認為，警方因應對反修例示威，消耗大量警力，缺少人手進行反罪惡巡邏，導致匪徒連番肆虐，兩度向同一所店舖落手犯案，更斬傷店員，若警方未能及時拘捕犯人，恐會引起其他不法之徒的「Copy cat（模仿）」心態，四出再度犯案，本港治安會惡化，人人自危，警方必需盡快逮捕涉案疑犯。

陳建議，近來於平日的反修例示威行動已經轉趨平靜，警方應派員重新上街作日常巡邏工作，並對店舖進行有關防罪宣傳；又或者安排特務警察擔任警隊後援工作，騰出有關人手就上街進行巡視工作。年近歲晚，相信竊匪更猖獗，警方亦要提醒市民和店舖加強保安意識，例如減少攜現金外出和避免外露財物金器。

油尖旺區議會主席葉傲冬稱，近日罪案數字在短期內上升，反映歹徒看準警力相對緊張時機犯案，油尖旺過去示威活動頻繁，西九龍總區、油尖及旺角警區均人手緊張，警方雖努力盡量維持平衡，確保市民生命財產受到保障，惟不少有預謀、有計劃的歹徒仍趁警力薄弱犯案，情況令人感到憤怒及痛心。罪案畢竟「防不勝防」，除靠警方執法或巡邏外，市民及商戶均要提高警覺，相信賊人會「取易不取難」，只要大家有所警惕，便能有效預防罪案發生。

另一油尖旺區議員黃建新指，他已聽聞不少街坊對情況感憂慮，擔心罪案「唔知幾時會輪到自己」，亦不想再目睹更多涉及傷人的劫案。他認為，相對之前數月，現時社會氣氛稍為緩和，冀警方加強社區警力，並趁現時臨近新年罪案高峰期，多加宣傳提醒防患罪案。