政Whats噏：建制派區選落敗　跌咗個橙執番個桔

建制派在剛過去的區議會選舉大敗，泛民主派猛打落水狗外，更傳出政府會委任落選區議員擔任公職，政府會否咁做仲未知，但部分落選區議員就獲續任公職。政府今日(13日)公布酒牌局及康復諮詢委員會成員名單，喺今屆區議會落選嘅民建聯油尖旺區議員鍾港武、灣仔區議員李均頤，及在2015年區選成功擊敗民協馮檢基嘅工聯會「小花」、深水埗區議員陳穎欣都分別榜上有名，叫做跌咗個橙執番個桔。

政府宣布行政長官委任酒牌局成員，任期為兩年，由2020年起至2021年12月31日止。當中黃江天和范翠華分別再度獲委任為主席及副主席，8名現任成員再度獲委任，而當中就包括落選嘅民建聯議員鍾港武同李均頤。至於康復諮詢委員會，楊國琦和馮伯欣亦獲再度委任為主席和副主席，仲有16名現任委員再度獲得委任，當中包括落選嘅民建聯及工聯會嘅陳穎欣。

問番陳穎欣，原來佢都做咗2屆康復諮詢委員會成員，嚟緊係第3屆，因為同一公職只可以做6年嘅緣故，所以相信今次係最後一次做呢個公職喇！佢話嚟緊會繼續做復康計劃方案，繼續支援傷健人士，甚至會搵埋專業人士、復健人士及家屬等，一齊認真諗諗地區當中有咩設施需要改善咁話。

陳穎欣又話，雖然今次落選，但都會繼續地區工作，因為每日都接收唔少街坊個案，有啲好複雜嘅，唔係話任期完咗就唔理，但都坦言落選會有局限，不過都會繼續努力，未來會多啲拍片，開設Youtube頻道，多啲宣傳地區工作。我哋都聯絡過鍾港武同李均頤，但至截稿前仍未回覆。

早前有傳政府將委任落選建制派參選人擔任公職，「養起」全數落選黨員甚至相關骨幹職員，又話對於一啲長期努力工作的政黨，政府唔會因為佢哋失去「身份」，就同佢哋形同陌路。今次3人再度被委任公職，都算係引證咗呢方面嘅講法，只係未知政府會否夠膽新委任啲落選嘅建制派人士擔任公職，一旦落實隨時又再掀起爭議。