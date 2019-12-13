不斷更新：國務院公布中美達成首階段貿易協議

國務院新聞辦公室周五（13日）晚召開記者會，交代中美經貿磋商進展。會上多個官方部門的副部長官員均有出席。商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。

除了王受文，出席是次記者會的中方官員還包括國家發展和改革委員會副主任寧吉喆、中央財經委員會辦公室副主任、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光、財政部副部長廖岷。

王受文表示，雙方的協議文本包括序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決、最終條款九個章節，同時兩國達成共識，美方將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，實現加徵關稅由升到降的轉變。兩國又約定將各自盡快完成法律審核、翻譯校對等必要的程序，並就正式簽署協議的具體安排協商。

寧吉喆則指出，中美擴大貿易合作有利消費者，中美經濟互補性強，亦有強大潛力，中方亦歡迎優質、有競爭力的美國產品和服務進入中國市場。而就美方遂步降低的關稅，廖岷表示，中方將考慮取消本月15日生效的擬對美方進口產品加徵關稅的措施。韓俊則稱，協議有利擴大農產品輸美出口，此亦符合國內農業產業鏈的實際利益，而美輸華的農產品亦會增加。

不斷更新：（香港時間）

2307：王受文稱下一步中美將各自完成協議細節及相關程序，以及具體落實協議內容方案。

2304：王受文稱中美就第一階段經貿協議文本達成一致。

2235：記者會原定晚上10時30分召開，但於最後一刻延後半小時至晚上11時。

2215：美國總統特朗普於Twitter發文指，《華爾街日報》有關中美貿易協議的報道完全錯誤，特別是關於關稅的部分，他形容是「假新聞」。

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