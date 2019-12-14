探射燈：無障礙設施　物料待購　維修需時

行人路遭受破壞，路磚被掘起造成路面凹凸不平，對市民構成不便，政府雖可在短時間內臨時填料或鋪上碎磚修補坑洞，惟路面上專為失明人士鋪設的觸覺引路帶，卻是專門物料，有關注殘疾人士權益的團體坦言，相關設施的復修期在目前情況下或需時較以往長兩倍以上，冀社會多關顧弱勢社群。

堅毅忍者‧障殘人士國際互助協會總幹事王素琴指，多區行人路及天橋的觸覺引路帶損壞，與一般路磚或復修工程不同，引路帶的材料大多從懲教署訂製，這些物料及工程都屬專門項目，過往社會平靜時，要完成一段觸覺引路帶需時2至3個月，如今多區淪陷，估計無論在物料製作及工程安排上都要更多時間，保守估計需時半年以上，冀盼社會恢復平靜停止破壞，讓復修工程陸續展開。

至於輪椅人士倚賴的升降機，王亦坦言除港鐵站範圍外，部分落成僅數個月的人人暢道通行下的公共升降機亦遭破壞，據知除了機體硬件受損外，更嚴重的是零件及機身遭受焚燒，她引述工程師指，單計一部升降機及一條扶手電梯的維修費可達300萬港元，而部分零件需由外國訂購，復修時間更長。