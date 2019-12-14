探射燈：多區恍如戰場　路磚掘起靠害　修復設施龜速

反修例風波引起的激進示威浪潮重創市面，各區災後場面儼如山竹後遺。多個曾爆發示威衝突的地區一片頹垣敗瓦，滿目瘡痍，行人路路磚被掘坑洞處處，危機四伏，途經時容易絆倒，對傷殘人士尤其危險。多區交通燈受損久未復修，人車爭路場面時刻上演，更引發意外連連。立法會議員促當局加快修復工作，讓社會盡快恢復秩序。

路面破壞嚴重，多次有人集結的旺角屬重災區，經過11月上旬衝突後，彌敦道沿路岩岩巉巉，行人路大量路磚被掘起，路面留下一個個坑洞，1個月後仍未完全修復，市民行經時步步為營，有視障人士更險被絆倒。「之前有個輪椅使用者喺油麻地彌敦道行人道『落坑』，要幾個人合力抬起輪椅解困！」堅毅忍者‧障殘人士國際互助協會總幹事王素琴直指傷殘人士出行困難，一般行人遇障礙或可大步跨過，惟對輪椅及拐杖使用人士卻是雪上加霜。

彌敦道兩旁欄杆被拆來製作路障，遺下一支支鐵柱，失去分隔行人及車路的功用，不少人貪方便穿過鐵欄走出馬路，致險象環生。在亞皆老街與彌敦道交界的十字路口，全數交通燈未有運作，四面而至的車輛互相穿插及迴避，驚險萬分，市民過馬路時除了要看準時機，有人更拔腿就跑，除了狼狽不堪，更隨時有被車撞到之虞。

此外，多間店舖被嚴重破壞，甚至縱火，至今仍然重門深鎖，復業無期，凋零的市面有如災後現場，場面比起去年超強颱風山竹襲港後的亂象有過之而無不及。

部分路面修復緩慢，部分修復後卻仍陷阱處處。尖沙咀漆咸道南的行人道大片路磚被掘起，其後凹陷處卻以形狀不一的碎磚填充，除了表面凹凸不平外，磚與磚之間留有空隙，恐會令途人絆倒。多區遭破壞的行人道以混凝土重鋪，與周遭路磚地面格格不入。此外，大埔及屯門亦有許多公共設施被破壞，欄杆及路磚不翼而飛，同樣未見修復。

然而，山竹襲港後，無論政府部門及市民都合力清理現場，務求令市面盡快恢復正常，惟是次反修例風波引發的持續破壞卻難以短時間清理，相關部門未及處理，驚險場面頻現，市民梁先生坦言，十字路口無交通燈十分危險，「政府有責任提供短期措施應對，例如安排交通警員喺十字路口指揮交通。」

立法會議員柯創盛指，連月的示威衝突對本港市面造成破壞，無疑是史無前例的困局，破損的公共設施令長者出行困難，而且在政見不同下會遭暴力對待亦令許多市民憂慮，希望市民透過區議會或其他平台和平表達訴求，而政府亦有責任加快復修設施，讓香港回復平靜。

運輸署及路政署綜合回覆指，截至12月上旬，共有730組交通燈受到破壞，當中710組已恢復正常運作。路邊欄杆及路磚被拆去，公共道路設施塗鴉，署方正積極跟進及修復相關設施。

警方發言人指，在交通方面，如設施受到破壞，會按實際需要及在可行情況下安排人手實施相應安排，以維護道路安全。