修例風波：重案拘5人涉上水掟磚案　救護車開入大埔警署

【00：10】一輛救護車開抵大埔新界北警區警察總部，接載一名青年往大埔那打素醫院接受診治，並由一名軍裝及一名便裝警員押解，未知該名青年是否上水掟磚案其中一名被捕疑犯，在場記者正向警方進一步了解。

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反修例示威中有七旬清潔工在上水被暴徒用磚頭掟中頭部死亡，警方本周二(10日)懸紅80萬港元緝兇，據了解，新界北警區重案組探員昨日(13日)拘捕5人(15至18歲)，涉嫌與案件有關，疑犯通宵扣查。

事發於上月10日早上近12時，70歲食環署外判清潔工羅長清，在龍運街北區大會堂外馬路，被人投擲硬物擊中頭部受傷，翌日傷重死亡。當日，一批黑衣人在上址聚集堵路，期間疑因政見問題，與另一批男女互相指罵，繼而有人掟磚頭及擸竹枝互毆。混亂間，羅頭部疑被磚掟中，登時倒地失去知覺，有人將他抬離現場。

羅送院治理，惟最終返魂乏術，案件列作謀殺案，交由新界北警區重案組跟進。初步調查發現，被捕5人涉嫌於當日向在場人士投擲磚頭及雜物，除羅長清外，另有人被掟中眼部受傷。