東方日報A1：旺角4刀匪　劫百萬名錶斬店員

反修例風波引發連串示威浪潮持續逾半年，警方抽調大量人手應付暴亂，導致社區頻頻出現「冇警時分」，竊匪四出趁亂犯案，令本港治安惡化亂象叢生，市民人心惶惶。位於旺角鬧市的一間錶行，昨於一個月內第二度遇劫，四名匪徒光天化日下闖入店內，其中一人用牛肉刀斬傷男職員，持鐵錘的同黨指嚇職員開夾萬，擸走櫥窗一批值逾百萬元的名錶及夾萬內現金後逃去無蹤。店內天眼直擊犯案過程，警方正根據片段追緝涉案匪徒歸案。

現場為花園街一百廿三號地下一間開業七年的錶行，該店舖上月十四日下午遭一名獨行匪持電槍入內行劫，惟兩名負責人反抗阻止，匪徒事敗奪門逃去，錶行財物力保不失。據負責人表示，上月發生劫案後，店舖已即時加強保安措施，花費數萬元將玻璃大門及櫥窗更換成強化玻璃，並於營業時鎖上大門，當有顧客進入店內選購商品時，始會將門打開，惟因店舖空間所限，未能把玻璃門更換成雙層設計。

事發於昨午約五時，一名男子進入店舖，聲稱要選購手錶，一男一女店員隨即從櫥窗內取出多款名錶供他挑選。未幾，男顧客向店員聲稱選中一款心頭好，惟因身上現金不足，需外出提款，並匆匆離開。適時，四名戴口罩的男子，駕乘一輛黑色私家車高速駛至，趁玻璃門未及鎖上即闖入店舖，其中一名持牛肉刀的匪徒揮刀斬傷一名四十歲姓甘男子的耳及手，並與手持鐵錘的同黨指嚇兩名職員，要求他們打開夾萬。

職員不敢輕舉妄動打開夾萬，匪徒隨即大肆搜掠內裏現金，斬人刀匪負責把風，另一名穿白色衞衣的匪徒擸走櫥窗內大批手錶，亦有人用錘扑爆櫥窗搜掠。四人得手後奪門而逃，跳回私家車準備離開。此時，有熱心街坊從附近店舖擸起一張圓櫈，截停賊車後，用櫈擊毀擋風玻璃，阻止賊人驅車離開。四名匪徒慌忙跳出車廂，拔足往亞皆老街方向逃去無蹤，四十歲姓梁錶行女職員報案。

警方接報後大為緊張，大批警員趕至封鎖現場，在附近兜截無果。遇劫錶行一片凌亂，大門及路面遺下多攤血漬，賊車旁則有一疊疑為匪徒遺下的現金。遇襲男店員清醒，經救護員敷治後送院治理。錶行負責人聞訊後到場了解，經初步點算後，證實損失值逾百萬元的手錶及現金。警方將案件列作行劫，交由旺角警區重案組跟進。探員晚上在錶行內調查，根據職員提供的現場資料及翻查閉路電視片段，追查匪徒及失物下落。

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