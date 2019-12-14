東網透視：流動玩具圖書車惠基層　有借有還育兒童責任

臨近聖誕，小朋友總希望有新玩具，惟百物騰貴，基層家庭未必買得起新款及大型玩具，家長省吃儉用滿足孩子，他們也容易貪新忘舊，既浪費又不環保。有慈善團體為照顧基層家庭實際需要，及讓小朋友建立責任感及學會珍惜玩具，安排流動玩具圖書車穿梭本港7個公共屋邨，免費借出圖書及玩具，每年服務多達25000人次。

早前停泊在石硤尾邨的流動玩具圖書車，車頭貼有一雙大眼睛，吸引陳太帶一雙年幼子女入內借玩具，她欣賞這項服務，認為孩子可從過程中學習珍惜玩具，又指以前普遍購買拼圖等具啟發性玩具，亦會選購玩具車或玩偶等，但家中空間有限，不會「樣樣都買」，往後會再次帶孩子到此借玩具。

保良局2014年獲善長捐贈一輛重五點五噸貨車，便展開流動玩具圖書車服務，周一至周六於固定時間輪流停泊在各屋邨，包括秀茂坪、黃大仙、葵涌、元朗、深水埗、石硤尾和青衣等，車上約500件玩具及150本圖書，供初生嬰兒至13歲兒童免費借用兩星期。每位小孩每次僅能借用1件玩具或1本圖書，可續借1星期，逾期歸還將被罰款5港元。

1份玩具或1本圖書，家長與孩子各有期望。負責計劃的保良局周兆初紀念青少年發展中心中心主任鄭啟良表示，家長知悉服務後會主動帶孩子來借玩具，但往往期望孩子借棋子等智能玩具，以訓練邏輯能力，但小孩普遍喜愛大型和亮眼的玩具，男孩子偏愛玩具車，女孩子則較喜歡玩偶。

他會鼓勵小孩借玩具後主動與人分享，達到教育效果，符合家長期望。工作人員會建議借積木等建築類玩具，鍛鍊孩子想象力，自行拼湊出獨一無二的汽車或玩偶。

為培養小孩的責任感，他們借用玩具時需要簽名，歸還時工作人員會當面點算配件，好讓孩子從中獲得成功感，得知自己有能力保管好玩具。鄭續指，流動玩具圖書車服務數載，反應熱烈，甚至有家長會在小朋友放學後，特意從屯門或天水圍到元朗借玩具，期望未來可拓展成車隊，把服務推廣至更多地點，讓更多基層家庭受惠。