Dr.東：特殊童早接受感官訓練　可減異常反應增自信

特殊兒童常有撞人、大聲叫喊等動作，旁人一般不易理解這些行為，其實這是他們五官感覺敏感度較常人低的身體反應。有協助特殊兒童的團體在幼兒中心設立感覺統合室，透過不同設備如鞦韆、滾輪等訓練幼童的視覺、聽覺、前庭平衡覺等感官刺激。七歲的浩霆自小患有自閉症譜系障礙，觸覺、肌肉協調等靈敏度較弱，經過3年訓練後，身體的感官靈敏度獲提升，現時他少了發脾氣及故意推撞別人的行為，更能重回主流小學讀書，與其他孩童一樣享受校園時光。

香港耀能協會職業治療師譚采妮表示，協會轄下的中心每年接獲不少特殊兒童個案，當中有一半是患有自閉症譜系障礙，這些小孩與他人的社交溝通能力較弱，更因感官靈敏度較弱，故會重覆做出一些異常動作，如獨自跑來跑去、撞擊周圍物件，他們藉此刺激自己感官，但上述動作卻會讓其他人感到奇怪，越早介入治療，對患童的成效愈好。

7歲的浩霆談到在中心進行感官訓練的感覺，他指感覺統合室設有不同遊戲，「好好玩」，以前他害怕打鞦韆，因為肌肉、關節等靈敏度不夠，容易失控受傷倒地，並會呱呱大叫。訓練之後，浩霆的身體靈敏度強化了很多，更在打鞦韆中累積了不少經驗，故偶爾會在家居附近的公園打鞦韆，他亦很喜歡上學，跟同學相處無異，他還說：「我認識了幾個好兄弟!」現時浩霆偶爾仍會因環境太嘈吵而大叫，但老師懂得用特別方法讓其他同學與浩霆和平相處。

浩霆媽媽郭太表示，兒子歲半時發現他有些行為異常，及後母嬰健康院亦告知，其子患有自閉症譜系障礙，她當時感到很掙扎，完全不知道什麼是自閉症譜系障礙，最難堪的是「要話畀人聽我嗰仔入特殊學校」。其後浩霆入讀位於鴨脷洲的幼兒中心，讓她認識到自閉症兒童都可以開心生活，經過一段時間克服及適應，郭太不再理會別人的眼光，即使搭港鐵時兒子表現偶有異常，她也不介意旁人怎樣看，「兒子放在(我的)人生大前提，這是最重要的」。

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