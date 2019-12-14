網民熱話：Pizza變形　電單車手送外賣掟彎出事？

Pizza餡料側向一邊，被網民笑稱電單車外賣員「貼地入彎」所致。

叫外賣送上家門雖然方便，但也有一定的風險。近日就有客人點了Pizza外賣，結果Pizza表面的材料幾乎完全移位，懷疑是送外賣的電單車手「貼地入彎」所致，網民看後亦揶揄：「完全感受到車手掟彎嘅威力」。

網民Letalie Li周三（11日）於Facebook群組「中伏飲食報料區」上傳圖片，只見Pizza表面鋪上的餡料：番茄、菠蘿、蝦等均側向一邊。至於另一邊，則是光禿禿，只剩黃澄澄的芝士。事主其後亦自我調侃：「左邊啱素食嘅朋友食」，又稱「啲海鮮新鮮到游埋一邊」。

至於為何會如此，事主推測：「睇得出電單車手一定係比賽車手水準，掟個彎真係好似賽車手咁，個膝頭哥喺掟彎嗰陣時差啲貼地咁滯。」又指：「有一半啲餡係冇咗，咁係咪應該收半價呢。」

貼文發布後，有人戲稱：「用心良苦啊，減肥嘅食左邊，增肥嘅食右邊」；亦有網民分享叫外賣經驗：「我試過畀人食咗一半嘅餡」；有網民則指外賣司機辛苦：「冒住寒風送個Pizza」，希望大家體諒。

網民有話說：

Ka Yi Hui：炒晒車咁...唔講以為係新批

Irene Cheung：未睇文字以為係鴛鴦批

Libby Chong：其實有冇諗過係廚房求其放料埋一邊，而唔係車手問題？

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