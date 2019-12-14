羅致光死撐唔會愈扶愈貧　惟料失業率再攀升

港府昨(13日)公布《2018年香港貧窮情況報告》，被界定為貧窮人口高達140.6萬人，創十年新高，貧窮率為20.4%。勞工及福利局局長羅致光今早(14日)在電台節目表示，有關數字只是政府政策介入前的推算，理論上不會出現愈扶愈貧情況，若計及恒常及非恒常現金措施，貧窮人口約91萬，貧窮率為13.3%，較前年減少0.6%，反映去年政府措施有助改善貧窮。

至於長者貧窮率維持約40%，人數增加2.1萬人，羅解釋由於人口高齡化，導致零收入的退休長者增加，但認為退休長者有積蓄，不一定代表貧窮。今年施政報告提出改善綜援制度包括增加租金津貼等，相信有減貧效用，措施於明年才正式實施，屆時數字才能反映。

被問到就算扶貧政策介入後，18至29歲的青年貧窮率仍然上升，他解釋收入不均及貧富懸殊是令社會不穩定因素之一，認同政府要加強青年工作。他亦提到勞工處11月空缺按年下跌30%，預計下周二(17日)公布9至11月的平均失業率，會高於目前的3.1%。羅認為除非大幅提高稅率，否則難以完全滅貧，綜援即使調整也不能太高，因大幅調升標準金額會令津貼水平高於住戶入息30%，出現領綜援較在職家庭津貼更高，「變成不做好過做」。

被問到立法會對勞福政策的影響，羅指，法定產假由10星期增加至14星期的法案將於下星期刊憲，並由立法會內務委員會召開法案委員會，惟若內會停擺，原定計劃明年通過的法案，或延後新一屆立法會運作，至2021年中始通過，令法定產假增加的政策沒法在2021年實施。