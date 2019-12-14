子午線南標記位置成謎　天文台地政署智破尋出

天文台有一根石柱作為香港子午線的北標記，原來石柱有「孖生兄弟」，但一直無人知道其位置。天文台為找出此石柱，兩年前開始與地政總署合作翻查文獻及實地考察，最終成功找出子午線南標記的位置。

1883年成立的天文台，其中一項重要任務是為市民大眾提供準確時間，當時依賴穿過香港天文台、跨越九龍及港島的子午線，確定本地時間。子午線設有南北標記，其中北標記在天文台總部，但南標記的位置成謎。

天文台與地政總署兩年前合作翻查文獻等資料，發現有資料紀錄子午線標記與用作觀星的中星儀之間的距離及位置，惟中星儀早於二戰時期遺失。故部門使用同樣在天文台總部內，負責定義香港經緯度的零號三角網測站，找出南標記位置在灣仔寶雲道一帶。