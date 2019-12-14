貧窮人口過百萬　張建宗賴數據只看家庭收入

政府昨(13日)公布新一份貧窮情況報告，顯示去年貧窮人口高達140萬人，計算恒常現金福利政策後仍有102萬貧窮人口。署理行政長官張建宗表示，香港有127萬在65歲以上長者，20年內長者人口會翻一翻，政府須好好處理貧窮情況，但指貧窮數據只看家庭收入，不計算資產，許多長者沒有工作後會跌進貧窮線，政府的扶貧措施效用已被長者人口增加而抵銷，但兒童貧窮數字有明顯改善，證明政府扶貧措施有效。

對於有意見提議設立「監警專員」及增加監警會調查權，張稱特首和警務處處長對監警會都承諾會完全合作，不會出現拒見問題。張又指，監警會專家小組開了3次會議給予意見，首階段調查已告一段落，呼籲外界給予空間待會方完成首份報告；至於會方會否重新檢視定位，是下一步的工作，又說之後的報告不會「拖好耐」，監警會承諾陸續完成。

至於分拆警察加薪的問題，他指公務員加薪方案是例行加薪，按6個指標而釐定，並非與個別公務員表現掛鈎，因此不能分割。他又指有很多津助機構以公務員加薪方案作為參考，呼籲議員宏觀和理性看待問題，盡快通過撥款。