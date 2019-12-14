港商會樂見中美達成貿易協議　邱騰華：走出谷底

中美達成首階段貿易協議，兩國法律團隊在簽署前將審視長達80多頁的協議，並預料協議在簽署30日後正式生效。香港多個商會普遍表示樂見此成果，認為協議提供較明朗的經濟前景，猶如向商家派「定心丸」，建議政府與銀行業加強溝通，令中小企業在借貸條件方面得以放寬，以有更大空間復原及發展。

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，首階段貿易協議達成共識好比「走出谷底」，但對經濟復甦有多大幫助，仍要觀望協議正式簽署以及公布更多細節。

香港中小型企業總商會會長巢國明今(14日)形容協議好正面，揭示美國徵收關稅的趨勢會向下，令商家較為安心，「今次係決定實實在在，白紙黑字咁簽文件，希望畀到商界一個大方向發展！」巢指政府有意就當前經濟環境帶領中小企開拓國外新市場，惟開拓市場並非一時三刻完成，充足的流動資金對中小企最重要，冀港府能為此在借貸方面多與銀行溝通，減輕中小企發展的資金壓力。

中華廠商聯合會會長吳宏斌認為，協議為中美貿易戰的僵局帶來進展，「進展是好事，要有明朗前景先有投資意欲，令商家願意擴大生產及開拓產品。」惟他指出協議料於簽署30日後方才生效，擔心美國總統特朗普在此期間朝令夕改，令事件增添變數，「最擔心佢經常改變，唔知能否實在地推行協議！」