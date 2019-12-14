聶德權倡明年功能界別試行電子點票　另引入監票人數限制

今屆區議會選舉投票率創新高，但同時出現大量針對投票過程或點票安排的投訴，例如因分發選票安排不當而衍生票站排長龍問題，及以人手點票需時過長，並有人質疑票站主任處理選票時出現不公。政制及內地事務局局長聶德權指，局方正檢視如何改善未來選舉的安排，認為值得研究是否引入電子點票。聶表示選舉管理委員會將於明年2月底前向行政長官提交報告，就未來選舉安排作出建議。

坊間有聲音提出，針對今屆多個票站均出現大排長龍情況，要求將投票電子化，避免再出現選民需要長時間等候票站職員分發實體選票的情況。聶德權指，局方初步認為引入電子投票牽涉技術問題和安全風險，例如可能出現黑客干擾等情況，故暫時不會探討選票電子化的建議，但提到局方未來會更人性化處理長者或行動不便選民的投票安排。

至於有關電子點票的建議，聶德權回應指希望明年能夠在立法會選舉功能界別中試行，指出透過機器可以核算選票並識別投票選擇，提到功能組別的選民人數較地區直選少，風險容易控制。至於現時站票開票時公眾人士可入場監票的安排，聶指未來會引入人數限制，平衡公眾監察權和票站空間問題。

批發及零售界邵家輝同意在來屆選舉試行電子點票，惟相信大部分候選人都會要求覆檢選票，故未必能減少點票時間，反而需要更長時間處理重點選票的情況；他又指，有選民會將剔號蓋在圈外，而現時選舉主任點票時的決定亦會惹來爭論，反問未來以電子方式點票時應該如何處理這些問題選票。另一議員林卓廷則指出監票權是選民的權利，並提到市民希望能夠親身監察點票過程，確保選舉過程公平公正，他指限制監票人數會影響選舉公平性。