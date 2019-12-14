政Whats噏：羅致光應對貧窮問題頭都痕　Fb直播隨時變開波

反修例風波持續至今已半年，政府一直被各方批評處事後知後覺、回應速度「慢幾拍」。政府今日(14日)喺社交網站Facebook(Fb)上指，多位局長將會就各自嘅政策範疇進行Fb live(Fb直播)，被點名會喺首輪做直播嘅唔止有商務及經濟發展局，仲有被指處理貧窮問題不力嘅勞工及福利局。睇番政府公布完貧窮線後被批評愈扶愈貧，唔知道勞福局局長羅致光嘅「開播」會唔會引嚟一眾網民「開波」呢？

被點名嘅商經局好快就喺Fb專頁上公布局長下星期「和你傾經濟」嘅詳情，相反勞福局就貫徹現屆政府做嘢「慢幾拍」嘅作風，喺Fb上暫時仲未公布「開播」詳情。其實自從尋日(13日)政府公布咗新一份貧窮情況報告後，羅致光一直捱轟，事關今份報告不論係貧窮人口定貧窮比率都創咗歷史新高，相信自稱IQ極高嘅羅致光真係有排頭痕。

社會福利界議員邵家臻批評羅致光言論長期離地，淨係識玩弄語言同智慧，就算唔使開live都影響咗好多人嘅life(生活)，直言相信羅致光做直播嘅時候會有好多市民「招呼」佢，仲話唔知到時啲「嬲嬲」會到個鼻定到眼眉添！