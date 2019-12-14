流感活躍度大幅上升　昨13間公院逼爆

今月初天文台發出入冬後首個寒冷天氣警告，與此同時流感活躍程度大幅上升。衞生防護中心前一周錄得的流感病毒百分比超過2%，雖仍低於基線水平，但比起上月24至30日該周上升超過0.7%。截至昨日(13日)，各間公立醫院急症室首次求診人次達近6000人，16間提供內科病床的公立醫院中，13間逼爆。

衞生防護中心最新一期《流感速遞》顯示，前一周所收集的4799個呼吸道樣本中，有113個樣本對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應。這些陽性病毒檢測包括83株甲型H1流感、27株甲型H3流感及3株乙型流感。流感病毒陽性百分比為2.35%，高於上月24至30日該周錄得的1.63%。

中心前一周錄得5宗在學校或院舍發生的流感樣疾病爆發的報告，共影響23人。至於普通科診所呈報的流感樣比例平均比率，每千宗達3.1宗，低於上月24至30日該周的4.4宗；私家醫生呈報的流感樣病例平均比率，每千宗達16.2宗，低於上月24至30日該周的27.2宗。

醫管局數據顯示，昨日急症室首次求診人數為5963人，當中伊利沙伯醫院求診人次最高達505人，其次為聯合醫院及威爾斯親王醫院。13間公立醫院內科病床逼爆，明愛醫院最高達125%，其次為伊利沙伯醫院，達121%。