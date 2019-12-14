兩毒販從緬甸人體運毒　被捕後排出116粒毒品膠囊

各地政府繼續聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，四川巴中市警方周四（12日）公布今年9月破獲的一宗運毒案，涉案兩名外省籍男子以體內藏毒的方式從緬甸運毒到該市，被捕後共排出116顆海洛英包裹物，共計重量690克，市值約455.4萬港元。

警方指，今年9月4日接獲上級指令稱，涉案男子宋某及劉某從緬甸運毒到巴中市，隨即成立專案組，對長途汽車站附近兩公里內的酒店旅館展開秘密排查，最終在一間酒店發現一名外省籍人員的入住紀錄，與疑犯身份相符。

警方在酒店房中檢獲兩人排出的110顆海洛英包裹物，宋某供述其體內有6顆包裹物尚未排出。警方立即將他帶至專門的醫療機構「排毒」，當晚8時陸續將體內的毒品包裹物排出。兩人在今年8月通過社交平台聯繫到境外毒販，隨後偷渡至緬甸境內伺機從事運毒犯罪活動。他們於9月2日在緬甸境內某賓館，各自吞下58顆用膠袋包裹的海洛英，之後前往巴中市。目前，該案已移送檢察院審查起訴。

今次是過去403日第86宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、新西蘭、日本、菲律賓、越南、馬來西亞及歐洲的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。粵港澳的掃毒除黑行動陸續有來！據知中央一早已統一部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動，身兼國務委員的公安部部長趙克志去年4月已親自南下深圳主持會議。有分析指，中央政法高層南下高調督導打黑，有震懾粵港澳黑幫犯罪集團的作用，並為粵港澳大灣區「洗太平地」。除此之外，趙克志早前亦到訪緬甸、柬埔寨和老撾，以加強合作打擊由黑幫操控的霹靂可卡因跨國犯罪活動。

上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。「上海仔」主要從事的勾當是一條龍由生產到販賣毒品，毒品主要供應香港、澳門、珠海、深圳、廣州、韓國及日本等地的毒品市場。他因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在警方執法前均可聞風先遁。最近，執法部門連番搗破涉及和勝和的毒品案，不排除有人「走佬」後，瘋狂出貨。