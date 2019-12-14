政Whats噏：香港郵政疑驚死改設計　被批多此一舉兼無聊

香港郵政今年10月時曾公布明年四月兒童節會發行一套6枚、以棋為主題嘅郵票，原本公布嘅郵票圖稿，係有5名着黑衫的小朋友手拉手圍住一名着白衫的小朋友，但直到昨日（13日）公布的新圖稿，黑衫黑褲嘅小朋友變咗啡色衫，而白衫小朋友就着咗條黃色褲。有網民批評轉換小朋友衣着顏色失去咗原圖意義，未免多此一舉，亦有網民直斥政府怕事同無聊，估計係擔心產生黑衣人圍白衣人嘅印象。

我哋向香港郵政查詢有關郵票轉顏色的原因、當中有無考慮政治因素、以及係咪同最近的修例風波有關？佢哋話修改純屬設計上嘅變化，目的係為咗配合呢套郵品其餘五枚郵票上鮮明奪目嘅顏色，令成個系列更能夠呈現兒童郵票嘅活潑主題。香港郵政又話，今年10月分公布明年發行嘅各套特別郵票嘅圖片預覽，僅供參考之用，而各郵票主題、設計或其他細節喺發行日亦不時更改喎。

其實圍棋就係黑色同白色，黑色圍住白色或白色圍住黑色亦好正常，依家竟然變成多種顏色，難怪網民批評失去咗原圖意義喇。不過，如果新圖稿換成白衣人圍黑衣人，可能又會掀起新一輪政治風波。