政Whats噏︰網民號召搶功能界別　盧偉國馬逢國榜上有名

今屆區議會選舉建制派大敗，地區樁腳受重創，勢嚴重影響明年立法會換屆選舉地方選區嘅選情。不過唔止地方直選方面危危乎，部分功能界別議席都未必保得住，皆因近日已有網民揚言，立法會選舉劍指目前立法會建制派佔多數議席嘅功能界別，而網上更有唔少教市民成為各傳統功能界別選民嘅教學，甚至將唔同界別按民主派勝選機率分類，羅列出重點挑戰嘅四大界別。而呢四大界別分別係工程界、飲食界、批發及零售界，以及體育、演藝、文化及出版界。

喺立法會傳統功能界別，建制派一直佔據多數議席，雖然民主派一直對功能界別議席虎視眈眈，但多年嚟都未能打破局面。被取消立法會議員資格嘅姚松炎，2016年喺建制派出現兩名候選人之下，先至享漁人之利喺建築、測量、都市規劃及園境界取得議席。雖然姚只係喺對手互相「鎅票」之下險勝，但有網民已將建築界連同其餘7個界別，計入未來立法會選舉非建制派要「攻陷」嘅名單。而呢個名單中就以立法會議員盧偉國所屬嘅工程界、議員張宇人所屬嘅飲食界、議員邵家輝所屬嘅批發及零售界，以及議員馬逢國所屬嘅體育界為網民所預計最易攻破嘅界別。

而面對非建制派來勢洶洶，已5屆擔任飲食界立法會議員嘅張宇人(Tommy)就話，屆屆都有非建制派嚟挑戰功能界別議席，今次並唔係第一次有人嚟挑戰，亦都唔會係最後一次，仲話政治就係咁樣。聽落似乎幾淡定。而與Tommy同屬建制陣營嘅邵家輝就直言，整個建制派喺明年立法會選舉一定要嚴陣以待，惟部分功能界別議席較有商界色彩，例如批發業同零售業嘅業界較重視生意情況同經濟環境，若以政治立場來揀一個議員去代表業界將會本末倒置喎。不過佢亦提到，建制派經歷區選大敗，要不斷提醒自己可再做好啲，要更加努力為業界服務同更貼近業界及市民嘅諗法至得。

而2016年立法會選舉曾參選批發及零售界向邵家輝挑機嘅區諾軒就話，今次區選建制派第一大黨民建聯，同埋工聯會都面臨巨大危機，甚至有人喺選舉期前選擇退黨，若建制派再執迷不悟繼續同民意對着幹，市民唔介意送佢哋一程，而建制派亦唔能夠低估專業界別嘅反應喎。