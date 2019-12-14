流感或提早殺到　專家倡聖誕前接種疫苗

冬季流感隨時於本月下旬至明年1月上旬提前「殺到」！有傳染病專家警告，過往每年2月是香港流感高峰期之一，但由於今年南半球的澳洲提早爆發流感，導致香港冬季流感來襲高峰期或比以往提早約1個月。專家直言該情況不常見，一旦提前爆發就是近5年來的首次，不排除會發生大規模感染，建議市民應於聖誕節前盡快接種流感疫苗，「打咗疫苗平均要2至3周先有抗體，愈早打愈好！」

香港大學李嘉誠醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，目前香港每年約500人因流感死亡，而全球每年流感死亡個案則約50萬人以上。孔指出過往2月農曆年因人煙稠密，加上天氣寒冷有利流感病菌繁殖的緣故，故多為香港冬季流感的高峰期。但由於香港上月已出現零星病人患流感入院，加上位於南半球的澳洲提早了約1個月時間已進入流感高峰期，令他有理由相信在北半球的香港亦會受影響而提前爆發流感。

孔指不排除今次會大規模感染，要視乎屆時市民接種流感疫苗人數、病毒會否變種，以及天氣等因素。他強調市民毋須陷入「流感大爆發」恐慌，每年接種流感疫苗是最有效及最容易預防流感的方法，目前港人接種率僅約三至四成。孔認為所有市民不論年齡都理應接種，又提醒應於聖誕節前進行，讓疫苗有時間於體內產生抗體。目前市面四價流感疫苗可提供約七成保護率，就算打流感針後仍「中招」，病徵亦會明顯輕微，出現併發症機會亦大降；不過提醒對雞蛋敏感人士不宜接種該疫苗。孔稱今年流感疫苗供應量充足，即使有訪港人士到港接種亦不怕「缺貨」。

孔表示對上一次提前在港爆發流感是2014至2015年，預計今次將流行H3甲型流感病毒。他形容甲型流感病毒比乙型更惡，大致分為H1及H3兩種，當中H3引起的病徵較H1重，「中咗H3會病得耐啲，發燒、疲倦、肌肉痛嘅時間都耐啲。」孔指以上病徵大多「辛苦一輪就捱過」，但最擔心是誘發併發症。由於感染流感會令全身短暫發炎，增加心肺負荷；當病人有冠心血管較窄的情況就容易出現堵塞，引致冠心病、心臟衰竭、心肌炎及腦炎等。