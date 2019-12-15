修例風波：逾廿組交通燈未修復　旺角亞皆老街重災

反修例示威持續下，交通燈成為攻擊目標。運輸署指，過去半年全港各區約有七百三十組交通燈被破壞，截至前日（13日）仍有廿多組未修復，包括位於旺角彌敦道及亞皆老街一帶等路口，而部分在油尖旺繁忙路口的交通燈亦受到多次重複破壞，例如上述路段的交通燈就曾被破壞十五次。

署方指，自六月修例風波以來，全港共約有七百多組交通燈受不同程度破壞，當中約有九十個電箱遭攻擊。十月及十一月的損毀情況比以往更嚴重，多個俗稱「電箱」的交通燈控制器及機件遭破壞，亦有設備被焚毀，需要重鋪地下電線，維修進度因而受影響。截至十二月十三日，尚未修復的交通燈減至廿餘組。

旺角屬交通燈受損的重災區之一，包括旺角彌敦道及亞皆老街一帶等路口。其中一盞行人過路燈只亮起紅色公仔，綠色公仔無法亮起，市民過馬路只能待紅色公仔消失。在亞皆老街和上海街交界交通燈失靈，行人過馬路要在行駛中的車輛之間穿插，險象環生。

該署自十一月起在一些較為主要的路口試行安裝電箱保護裝置，現時已安裝保護裝置的電箱有廿多個，主要位於油尖旺和深水埗一帶，署方正檢視保護裝置成效，並會繼續在一些較主要路口安裝。署方早前呼籲駕駛人士和行人途經交通燈遭破壞的路口時請加倍小心和忍讓，注意安全。為道路使用者的安全設想，再次呼籲公眾切勿破壞交通燈及其他公路設施。