修例風波：無止境示威拖垮全港經濟　政府250億紓困杯水車薪

暴力衝擊連帶影響而產生的無形損失涉款更巨大，港府自八月起推出共四輪紓困措施，耗資高達二百五十億元，圖以公帑補貼減輕旅遊、零售及餐飲業損失，惟措施被批評杯水車薪，成效令人質疑。政府不排除再有紓困措施推出，變相由全港市民無了期埋單。

經半年的蹂躪，本港經濟市道堪稱史上最差，倒閉潮、失業潮如洪水般湧至。單看重災區旅遊業，訪港旅客數字原本上半年錄得正增長，惟七月起由升轉跌，至十一月上半月更下跌超過五成，與旅遊相關的酒店、餐飲及零售業齊跌，尤其食肆更出現倒閉潮，農曆新年前約有過千食肆排隊執笠，餐飲業失業率升至八至十月的百分之六點一，創六年來新高。

隨着經濟進一步變差，港府在示威爆發以來已動用共二百五十億元，先後推出四輪紓困措施，包括八月中及九月初推出的支援中小企措施，減免政府場地的租金，並為中小企提供九成信貸擔保等，涉款一百九十一億元；其後於十月再撥款廿億元予旅遊業界，按人頭補貼旅行社及豁免一千幾百元牌照費等；而最新一輪措施則於本月初推出，減免商業用戶水電費及排污費，讓打工仔可延遲或分期交稅等，涉款四十億元。

政府再「開水喉」推多輪紓困措施被指成效不大，惟財政司司長陳茂波早前指，儘管政府財政在未來一兩年難免出現赤字，但不會大幅削減開支，還會繼續進行各項工務工程，亦會繼續推行紓困措施，意味這場修例風波遺留的債，須港人無了期償還。