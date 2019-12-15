東方日報A1：逾半年修例風暴滿城殘破　損失慘重

歷時逾半年的修例風暴令滿城殘破，暴徒為社會帶來有形及無形的破壞，不斷勞警傷財，不僅警員逾時工作津貼數字驚人，港鐵設施亦損失慘重，作為大股東的港府難免受牽連，中文大學、理工大學及城市大學等院校、立法會，以及欄杆、交通燈、燈柱及路磚等公物被瘋狂破壞。綜合政府早前公布數字及建築業界計算，預料「有形」破壞所涉及的維修費用至少涉逾廿一億元公帑，全由市民埋單。若加上政府因應 「無形」經濟破壞而推出的四輪紓困措施，料政府至少需撥資二百七十一億元公帑「填氹」。

示威衝突由六月至今對本港造成廣泛性破壞，港府陸續向立法會披露事件帶來的損失。根據最新資料，為處理衝突事件，警務人員逾時工作津貼涉及的開支已達九億五千萬元。另外，示威蔓延至多間大學，受衝擊程度相對較輕的城大日前率先公布復修開支估算，料單在設備方面已損失過億元。港鐵早前披露，今年因社會事件帶來的負面財務影響共十六億元，其中截至上月車站設施復修費已高達五億元。

被圍封十三日的理大及需重新鋪設運動場草皮的中大，料復修費至少較城大高逾倍，估計僅該三間大學復修費至少需五億元。立法會大樓七月一日曾被示威者攻陷，大量閉路電視、玻璃及文件等遭破壞，重修費達四千萬元。頻繁堵路令道路及交通設施毀壞尤其慘重，根據運輸署及路政署早前回應本報查詢，截至本月九日，共有五萬二千米路邊欄杆、近二萬一千平方米行人路磚及七百三十組交通燈被破壞。

港府暫未公布公物維修費，建造業總工會會務顧問周聯僑根據業界收費水平分析，鋪設路磚的材料連工資費每平方米約一千五百元，推算重鋪費約三千一百五十萬元；安裝欄杆每米則需約一千元，料有關費用約為五千二百萬元。交通燈方面，據政府部門去年回覆傳媒查詢時稱，市民破壞一組交通燈需向政府賠償一萬五千元，推算所涉費用料達一千零九十五萬元。此外，觀塘區示威中被拆去的廿支智慧燈柱，所涉費用亦達二百八十萬元。

作為重要樞紐之一的紅磡海底隧道，上月在理大一役中慘被摧毀而要封閉十四日，期間動員八百人、不分晝夜維修一百小時，根據紅隧日均車流量約十二萬架次，以私家車廿元隧道費計算，料封閉期間紅隧所損失的隧道費約三千三百六十萬元。周指暫無法估計紅隧維修的物料費用，但工人每八小時薪金約為二千元，故所涉工資約為二千萬元。而政府一度開辦免費渡輪疏導過海乘客，涉款二百四十五萬元。

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