探射燈：每日照顧17小時　組織促增暫託名額

樓瑋群表示，工作時數過長及缺乏正常社交是導致照顧者精神壓力大的主因。

照顧者除了面對經濟壓力外，也要面對巨大心理壓力。「關注殘疾人士照顧者平台」早前訪問222位照顧者及病患者，當中有近半照顧者每天照顧時數多達17小時，亦有60%人日均休息時間少於4小時。有學者建議當局應增設以照顧者為本的服務；關注組織促政府增加暫託名額，紓緩有關人士壓力。

香港社區組織協會幹事吳衛東表示，曾遇過照顧者入院後因擔心患有認知障礙的伴侶，不顧身體狀況堅持出院。吳建議當局增撥資源增加暫託服務名額，讓照顧者能多點私人空間。但截至今年3月，社署為長者及殘疾人士提供的日間暫託服務合共只有328個名額。

香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群指出，照顧者需要長期全天候照顧有需要人士，工作時數過長及缺乏正常社交是導致他們精神壓力大的主因。她認為本港社區服務大多以病患者為主，對照顧者服務側重護理培訓，建議政府更多考慮照顧者本身需要，增設相關服務。

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