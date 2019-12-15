探射燈：以殘護殘不獲批　以老護老冇資格　照顧者津貼離地

「照顧者津貼」門檻過高、名額有限，不少有需要人士遭拒諸門外。患小腦萎縮症的中年婦，因有低額殘疾津貼，申請照顧者津貼被拒，生活拮据，難以照顧患同一病症的父親；因患有柏金遜症的太太無輪候社署復康服務，全職照顧的伴侶不合申請資格，兩人僅靠微薄積蓄過活。有社工批評計劃離地，立法會議員亦斥津貼定位錯誤，促政府重新檢視政策，增加支援。

患有小腦萎縮症的陳嘉儀，需要照顧受同一病症煎熬的父親，她因病影響行動和說話，被迫辭去工作，現時每月只靠普通殘疾津貼1770港元，卻因此令她申請照顧者津貼被拒，「如果每個月多番2400蚊，起碼我有錢買啲補充品畀爸爸。」

據政府統計處2015年資料，全港有逾20萬名照顧者。政府於去年10月展開俗稱「照顧者津貼」的「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」第二期及「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」第三期計劃，為輪候資助長期護理服務的人士的照顧者發放津貼。截至上月底，兩個計劃合共有近3400宗申請，符合資格的卻只有2500多宗，近4分1申請者因領取其他津貼或超出入息上限而被取消資格。

嘉儀坦言生活艱難，不時因財政及照顧壓力喘不過氣來，甚至在街上推着父親輪椅時忍不住流淚。為節省金錢，二人覆診只會乘巴士，落車後要走大斜坡到醫院，她訴說有次在途中二人同時病發，雙雙跌倒險釀意外，希望政府能放寬照顧者津貼申請門檻。

「試過架升降機載滿人，同佢（太太）分開搭，點知佢喺短短1分鐘就病發。」謝子林的太太患有柏金遜症，因擔心太太隨時病發，他8年前辭去工作，全職照顧太太，夫婦倆只靠微薄積蓄維持生計。謝坦言，以為照顧者津貼時能助他減輕生活負擔，但後來發現因太太無輪候資助長期護理服務而不合資格，「啲積蓄呢2、3年就用完，到時真係唔知點算。」

註冊社工吳庭昕指不少家庭是「以殘護殘」或「以老護老」，但根據目前申請資格，照顧者不能同時申請殘疾人士津貼及長者生活津貼，條件苛刻而未能符合社會現況。吳又指照顧者津貼和政府資助的護理服務掛鈎並不合理，令部分有需要人士無法申請，認為當局有需要檢視計劃成效。

立法會議員邵家臻認為，照顧者的工作大大減低社會護理的成本，故政策不應只着重「扶貧」，而是肯定有關人士的貢獻，建議政府以照顧時數為條件，免去入息審查和輪候資助服務等申請門檻。另一名立法會議員郭家麒指，除經濟支援外，政府亦應投放更多資源在照顧者情緒支援及護理培訓。

社會福利署發言人指，當局正考慮合併「為低收入家庭護老者提供生活津貼試驗計劃」及「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃」，並已委託機構為對此作出評估。另外，政府為加強照顧者支援，已展開政策研究，全面探討有關人士需要。

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