網民熱話：食客失八達通　員工摷垃圾桶搜尋超貼心

員工貼心的服務，總會為客人留下深刻印象。近日有食客在柴灣小西灣一間連鎖快餐店遺失八達通，店員二話不說助食客翻垃圾桶尋找，最終成功尋回，網民大讚員工舉動超貼心。

網民Cherry So前日(13日）在Facebook群組「柴灣人柴灣事」貼文，講述事發情況。當時有食客光顧快餐店後，疑將放在食物盤上的八達通連同垃圾掉入垃圾桶。直至食客發現遺失八達通告知員工，對方毫不猶豫地幫忙「狂摷」垃圾桶，更應食客要求，來回找了三次，最終成功尋回八達通。

事主認為，其實員工可以不動手，讓食客自行尋找，但員工卻親力親為協助，過程中毫無懷疑及怨言，誠懇態度應獲店方頒發「最佳服務或員工獎」。事主更將職員摷垃圾桶的照片上傳，贏得不少網民掌聲。

有網民大讚這名員工「好勤力」、「好員工」，認為一定要「表揚吓」。亦有人指公司能夠聘請這位員工「好難得」。不過亦有網民批評食客，認為對方「使人使到盡」，「自己跌八達通自己執啦」。

網民有話說：

Sun Wan：Send封email去總公司讚揚一下

Tam Kwok Wa：好人一生平安

Alex Ka Ho Wong：佢好勤力

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