社福開支倍增卻愈扶愈貧　張建宗稱長者飆升

香港被界定為貧窮人口衝破140萬人，即5個港人1個貧，創下十年新高。

香港被界定為貧窮人口衝破140萬人，即5個港人1個貧，創下十年新高。政務司司長張建宗今(15日)發表網誌提及，有人問為何政府加大扶貧力度，貧窮數字卻呈上升趨勢，他解釋貧窮數字的變動不單只受政策介入所影響，而是眾多影響因素互動下的綜合結果，包括經濟情況、整體就業收入的變化，及人口結構轉變等。

他指，去年長者人口增幅為4.3%，高於過去十年平均增長3.8%，佔整體人口比例高達16.9%，人口高齡化的結構性轉變，對整體貧窮數字構成上升壓力，加上「貧窮線」主體分析只涵蓋恒常現金政策，並未包括不具經濟審查的非現金項目，部分一次性利民紓困措施，如長者醫療券、2元乘車計劃、學費豁免及資助等都不包括在內，因此，貧窮數字未能全面反映政府整體扶貧工作的實際成效。

張提到，政府近年持續增加社會福利經常開支，由2012/13年度的428億港元上升至2019/20年度的預算經常開支843億港元，大幅增加97%，足見政府扶貧工作的力度有增無減。他強調扶貧工作是細水長流，政府有決心、有理念及有策略地紓緩貧窮問題，並會繼續檢視及探討各援助項目的進度和成效，達致防貧及扶貧。