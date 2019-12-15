憂失業率持續升　羅致光籲青年投身社福護理

香港經濟進入寒冬，勞工及福利局局長羅致光今日(15日)在網誌表示，隨着經濟下滑，零售餐飲等行業面臨收縮，失業率預期會持續上升，有評論認為這是香港行業結構轉型的契機。羅指，香港人口高齡化趨勢才剛開始，未來30年對護理人手需求有增無減，鼓勵青年投身社福護理服務。

羅指，為有意投身護理行業的青年提供導引課程的「啟航計劃」，會在2020至21年度起的5年內提供1200個培訓名額，亦會推行優化措施，包括對象年齡由現時18至25歲擴闊至17至29歲，學員每周工作時數由現時44小時下調至40小時，並會上調學員的薪酬和訓練津貼。

現時參加計劃後的入職護理員起薪薪酬為11,150港元，第二年晉升保健員的起薪為13,400港元。為進一步吸引更多青年加入社福護理行業，入職護理員和晉升保健員將在2020至21年度分別增至14,150港元及17,090港元，有待立法會通過本年度公務員薪酬調整方案後落實。

他指，截至2019年10月底，「啟航計劃」共招募1151名學員，已有438人畢業，當中242人繼續受聘於社福服務單位。