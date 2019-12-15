修例風波：陳茂波憂社會持續不穩　令投資者失耐性

財政司司長陳茂波今日(15日)在網誌表示，持續半年的社會動盪及暴力衝擊，重創零售、餐飲、旅遊及運輸行業。政府8月以來推出4輪紓困措施，如果投資者信心或香港根基被削弱，即使透過行政手段稍為緩和「痛感」，都難以煞停下行中的經濟。

他說，憂慮明年全球經濟增長若比預期快，香港未能擺脫暴力和癱瘓的陰霾，令國際投資者失去等待香港復元的耐性，而轉到區內或內地其他城市開展或擴展業務。另外，主辦大型國際會議、展覽和盛事等的單位，若因香港社會動盪因素，轉到其他城市舉辦活動，香港失去的將不只是過去半年或明年的潛在收益，還有他們一去不復返的風險。

陳指，近日中美就首階段貿易協議文本達成共識固然可喜，但預料兩國關係未來一段頗長時間仍會起伏不定，為環球經濟和金融市場帶來波動，加上外圍地緣政治變化，明年環球經濟能否加速增長，暫時仍未能確定。

他認為，只要停止暴力、停止破壞，市面已隨即回復人氣，不少商舖、食肆在過去兩周也指生意有所改善，稍稍緩解之前令人透不過氣的經營壓力。來年財政預算案的基本方向仍然是「撐企業、保就業」，亦要「振經濟、紓民困」，他重申特首和各司局長正努力和社會對話，任何暴力及激進手段只會令事情更難化解。