修例風波：家庭因示威爭執情緒受困　陳肇始指是冰山一角

修訂《逃犯條例》風波持續半年，市民的精神健康狀況難免有所起落。食物及衞生局局長陳肇始今(15日)在網誌表示，一直關注社會事件對市民精神健康帶來的影響，並分享一個真實故事指，一對父母看見兒子戴上口罩預備參與街頭示威活動時，因為擔心而試圖阻止他，雙方爭拗，最終情緒困擾的父母需要尋求專業支援，相信類似的衝突在今天的香港可能只是冰山一角。

她續指，經歷過去數個月的社會事件，香港整體社會氣氛和經濟情況等都與往年不同，市民今年或許有一個不一樣的聖誕，希望在聖誕節期間會有些相對和平的日子，令大家可以藉佳節與家人、摯愛和朋友見面相聚，暫時放下不同意見，享受親情和友情的歡愉。

陳稱，醫管局設立的精神健康專線，使用人次由今年初每月2000多宗個案，增至近3個月超過3000宗，衞生署7月推出「精神健康資訊站」，亦在學生到學生健康服務中心進行年度檢查時講解精神健康資訊，向有需要的學生提供協助，醫管局不少專業團體和非政府機構都推出支援計劃，作好準備，迎接因社會事件可能出現的精神健康服務需要。