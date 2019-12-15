預製「盒仔」有齊廚廁廳　5日砌出一層樓

把一個預製組件吊起，嵌入已設定的位置，全程只需約15分鐘。(發展局網頁)

「先落成、後裝修」的傳統建築方法需要更多建築人手及時間，耗廢地盤較多物料。發展局局長黃偉綸日前視察將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍，該宿舍是香港首個採用「組裝合成」建築法(MiC)的工務工程，MiC採用「先裝後嵌」概念，把建築物分成多個獨立單元，每個涉及人手密集和需時較長的工序都會先在廠房完成，再運往工地裝嵌，縮短施工時間，有效提升生產力、工地安全、環保表現及成本效益。

宿舍項目包括5幢樓宇，其中4幢樓高16層，餘下1幢為17層，每層8個單位，提供合共648個50平方米的3房單位。建築署署長林余家慧說，項目在去年8月展開，由於採用MiC來建造，加快了建築流程，預計明年底竣工，較合約完工期的2021年第二季為早。

整項工程共有約3800個俗稱「盒仔」的預製組件。每個盒仔均已預先在廠房完成大部分飾面、內部裝修、配件裝置等組裝工序。參觀當天，工程人員示範把一個預製組件吊起，嵌入已設定的位置，全程只需約15分鐘。黃與工作人員隨即進入參觀，看到一些基本裝修、間隔和設備，包括地磚、窗花、浴缸、洗臉盆、廚櫃，以至水喉等都一併安裝妥當，牆上亦已髹上油漆或鋪上瓷磚。

承建商項目總監顏少德指，每一層樓的裝嵌時間為5個工作天，裝嵌一個預製組件需約30分鐘，較高的樓層，吊運時間相對會增加約5分鐘。

黃續指，建築署第二個應用MiC的項目是「古洞北新發展區第29區特建福利服務綜合大樓」，項目亦將於本月動工。黃期望能為建造業起示範作用，增加業界的信心，長遠而言可令業界解決如成本高昂、勞工短缺等問題。