82%幼園收特殊需要幼兒卻缺支援　團體倡增專人統籌

有特殊學習需要的幼兒比一般孩子需要更多關顧，支援幼兒特殊學習需要關注聯席的調查顯示，有82%幼稚園取錄正輪候特殊幼兒中心的幼兒，即有嚴重特殊需要的幼兒，但政府並沒有提供額外支援，而82%的受訪幼稚園沒有安排專任人員處理學生特殊需要，加重幼稚園工作量之餘，又未能為幼兒提供最適切幫助。聯席建議教育局將現時用於中小學的「特殊教育需要統籌主任」(SENCO)同樣在幼稚園實行。

團體在上月26日至本月5日期間，向316名幼稚園校長進行調查。有42%受訪幼稚園校長指，該校由一名副校長、主任或教師兼任處理學生特殊需要，24%人指由校長兼任。另外，有75%受訪者認為沒有專任人力處理學生的特殊需要情況不理想，而沒有專人負責之下，62%人認為會對正常教學及行政工作有影響，57%人認為難以因應個別特殊需要進行課程調適，亦有34%人認為會增加家長及「到校學前康復服務」團隊的溝通困難。

調查顯示，98%人支持政府撥款將SENCO納入幼稚園編制內。至於SENCO可發揮的作用，包括96%受訪者認為可整體統籌有關特殊教育需要、92%認為可與班主任共同為特教生調適課程，90%人認為可以負責及支援與特教有關的行政工作。

大埔及北區幼兒教育校長會主席郭楚翹指，現時幼稚園面對雙重問題，一是社署派員到校向特教生提供康後服務是「德政」，但為學校帶來一連串的行政工作，令人手、時間等更加緊張。另一方面，有嚴重特教需要的幼兒更因特殊幼兒中心名額不足而要入讀普通幼稚園，但這些幼稚園的硬件及軟件亦不足以應付，而當局又未有支援，令工作量百上加斤。