港2000病人候換腎重生　醫學界嘆籲捐贈困難

今年是香港腎臟移植手術50周年，目前仍有約2000名腎衰竭病人苦候換腎機會，今年截至11月全年僅30個遺體及14個活體腎臟捐贈，整體數字均差於過去20年，醫學團體慨嘆，呼籲遺體捐贈依然相當困難，希望大家能踴躍器官捐贈。

香港泌尿外科學會會長陳樹賢指出，隨着手術技術的成熟掌握，及抗排斥藥物的幫助，腎臟移植的手術成功率相當高，病人住院時間縮短。近年進行活體腎臟移植會採用微創方法，可令捐贈者減少失血量和術後疼痛，加快痊愈並恢復日常工作，住院時間亦縮短至平均3至4日。

香港腎科學會代表容震宇表示，由1973年至2018年，共有1668名病人接受遺體腎臟移植，另有673名病人接受活體腎臟捐贈，當中的存活率均與加拿大、澳洲及美國等先進國家相若，甚或優勝。

香港腎臟基金會主席雷兆輝表示，目前腎臟捐贈出現明顯下跌趨勢，具體原因仍在了解中，相信部分市民沒有向家人透露器官捐贈意願，亦不排除下半年因社會氣氛影響下，影響港人的心情，甚或醫管局員工忙於處理其他病人，未有足夠時間了解一些病人對器官捐贈的看法，因此計劃下星期約見醫院管理局探討器官捐贈的情況。