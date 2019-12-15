外傭申索僱主平均獲賠4成金額　團體促改革制度

在港工作的外傭遇上勞資糾紛，想申索亦困難重重！有工會調查指，外傭就勞資糾紛向勞資審裁處提出申索，最終只獲賠償申索金額的40%，而且平均需時58天才解決事件。工會批評香港司法制度未能保障外傭，要求政府修例容許外傭在港提出申索期間可以受僱，並向其提供住宿及翻譯服務。

香港亞洲家務工工會聯會於今年2月至8月，訪問了33名來自菲律賓及印尼的外傭，她們曾於去年或今年嘗試以申索機制解決勞資糾紛，主要涉及薪酬、膳食、交通津貼及回程機票。結果發現當中25名外傭在調停服務階段，僱主願意賠償的金額平均只佔申索金額51%。最終有17人不滿意賠償金額，決定向勞資審裁處提出申索，其平均申索金額34,300港元，但只獲判賠償平均13,822港元，相當於申索金額40%。

調查又發現，有12名曾向小額申索仲裁處或勞資審裁處提出申索的外傭，平均需時58天才解決個案。聯會主席Phobusk Gasing表示，法例規定外傭終止勞工合約後必須14日內離港，雖然她們可以以提出申索為由延長簽證，但期間不能受僱工作，並且要繳付簽證費用及食宿費等，令她們在申索處理期間面對沉重財政壓力，導致即使獲賠金額比其申索金額少，她們仍然願意接受賠償。

Phobusk Gasing又指，香港司法制度未能保障外傭，外傭不熟悉香港法例，亦可能不懂廣東話或英語，缺乏資訊了解申索程序和其可以得到的支援，加上外傭與僱主的權力不對等，在調解時處於不利位置。她認為政府應該改革制度，並提出9項建議，包括容許外傭在申索時受僱，減免其相關延長簽證費用，政府亦向申索外傭提供住宿及翻譯服務。