團體到大坑西邨請願　促政府引例收邨建公屋

政府計劃運用《收回土地條例》收回部分新界土地以興建房屋。有團體指，大坑西邨自3年前獲城規會批准改劃重建後，有多個單位一直丟空，認為浪費社會資源。團體建議政府運用該條例收回大坑西邨興建公屋。

全港基層爭取住屋權益聯會約20人，今早(15日)在大坑西邨外請願，指該邨位於深水埗區，樓齡逾50年，佔用市區珍貴土地資源，政府亦曾表明會支持及協助重建該邨以增加房屋供應。

聯會又指，政府當年將優惠地價批地予「平民屋宇有限公司」，以興建及管理大坑西邨，地契要求提供部分單位出租予低收入家庭，但該公司提出重建大坑西邨的計劃，只留一幢樓宇安置原有租戶，其餘樓宇的單位重建後則用作出售，且該重建計劃獲城規會有條件批准已經2年，但該公司提交的安置安排仍未達到城規會要求的條件，導致重置計劃一直拖延，而現時該邨內有多個空置單位一直未有租出，變相浪費社會資源。

聯會認為，政府計劃興建的過渡性房屋成本高但數量少，且部分屬臨時性建築，起完又要拆，效益成疑，故建議運用條例收回大坑西邨，即時興建5000個永久居所予基層市民。