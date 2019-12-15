修例風波：監警會前委員稱毋須外國專家「加持」　但需定期改革

監警會早前邀請海外專家來港協助檢視示威活動中針對警方的投訴，但海外專家卻以權限不足為由集體請辭。今日(15日)有論壇討論如何改革監警會，有與會者指出只要監警會有自主權，沒有需要找海外專家加入調查小組。

監警會前委員鄭承隆指，香港毋須過分依賴外國專家，並提到香港本身已經有許多學者、人權專家，以及熟悉《監警會條例》的人，毋須每一次都要到外國找專家「加持」調查報告。但鄭亦提到，香港監警制度落後外國多年，而監警會自2009年起成立至今10年，亦有需要定期進行改革，否則一旦出現類似近月反修例風波等重大事件時，形同逼一輛公路車轉行路軌。

民權觀察發言人王浩賢則指，今次海外專家集體退出是給社會的一個警號，並質疑香港的監警制度，以至對公共服務提供者的管治是否繼續能夠跟國際接軌。對於有意見提出透過區議會間選形式為監警會加入民選代表，鄭承隆及王浩賢均不同意，並指監警會與一般委員會不同，委員需要有一定法律知識，並建議設立大名單方式列出有公信力和認受性的人士，由立法會商討成員名單，以取代現行由特首直接委任的做法。