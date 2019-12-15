修例風波：德福「和你Christmas Shop」　多名市民被捕

【16:40】大批市民繼續在德褔商場游走，並進入多間中資店舖「趕客」，要求顧客離開，有店舖宣傳單張疑被人拋撤後散落一地，部分被針對店舖立即落閘暫停營業。

【16:32】有網民早前再號召「轉場」，呼籲市民下午4時開始在尖沙咀廣東道及銅鑼灣維園的工展會聚集，展開示威抗議行動。警方嚴陣以待，派出一批防暴警在維園一帶戒備，期間多名途經市民被截查，暫時無人被捕。

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反修例風波持續逾半年未息，有網民今日(15日)發起「和你Christmas Shop」行動，九龍灣德福廣場在下午2時許陸續有大批市民聚集，針對部分目標店舖阻礙經營，當中美心集團旗下多間店舖被貼上抗議標語，更有示威者到元氣壽司不斷「攞籌」圖擾亂秩序，惟店方疑早有對策停用派籌機，屏幕上顯示暫停服務，改由人手派籌。

大批手持盾牌等裝備的防暴警其後到場，並且截查多名在場人士，其中一名女子經調查後被戴上手銬押上警車，一名男子情緒激動，見狀上前與警員爆發口角，同遭制服帶走。在場市民群情洶湧，紛紛包圍指罵警員，警方一度施放胡椒噴霧驅散，多名市民閃避不及「中椒」不適，其中包括小童，各人隨即在其他人協助下清洗眼部。警方其後撤退離開。

另在太古城中心，下午2時許亦開始有市民集結，各人高呼口號及一度築起人鏈。市民在約3時排成長列，巡遊商場各層，沿途不斷叫口號及有市民中途加入，有部分人手持事先準備的抗議文宣，張貼在美心集團旗下食肆內呼籲罷食，商場內有部分店舖已經落閘。銅鑼灣時代廣場早前亦有一批市民聚集嗌口號及在商場游走，但氣氛大致平靜，未見發生衝突。