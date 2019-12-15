政Whats噏：漢奸黎密會民主阿婆同陳日君　莫非又攪局？

反修例風波持續逾半年未平息，社會動盪不安，但被官媒怒轟為「叛國禍港四人幫」之首、有「漢奸黎」之稱嘅壹傳媒黎智英，近日頻頻攪局。尋日(14日)被內地官媒再狠批《蘋果日報》喺標題同內容上報道失實，漢奸黎今日(15日)又急急與同為「叛國禍港四人幫」嘅「民主阿婆」、前政務司司長陳方安生，以及「攪事四人幫」之一嘅天主教區退休主教陳日君密會兩小時，唔通又想諗計攪局？

話說漢奸黎今日約11時喺何文田嘅寓所乘車外出，大約12時抵達中環某間酒店，而佢落車行到酒店側門時，民主阿婆突然從後嗌住佢，睇嚟民主阿婆應該係喺度等緊佢嘞！兩人傾咗幾句，就一齊由正門走進酒店。

相隔約兩小時後，大約下午1時50分就見到陳日君獨自一人走出酒店，並上的士離開，而喺10分鐘後，見漢奸黎揸住個薄嘅手抽袋出嚟，隨時步上座駕離開，駛返何文田寓所。再隔十分鐘，即大約下晝兩點，漢奸黎嘅助理Mark Simon亦步出酒店，問佢今日係乜嘢活動，佢聲稱係明愛搞嘅聖誕派對，約有30人出席，而佢已經係最後一個離開嘞！

漢奸黎同民主派緊密合作，積極參與反修例嘅遊行集會，更加扮埋總指揮，喺上周四(12日)同上周五(13日)連續兩日，與同為「叛國禍港四人幫」、有李漢奸之稱嘅民主黨(白鴿黨)創黨主席李柱銘會面，上周四晚就見多名外籍人士，翌晚嘅人腳就係因違法佔領行動案而被判囚8個月、緩刑兩年嘅白鴿黨前主席李永達等多名白鴿黨成員，同埋將漢奸黎部分捐款「袋住先」9個月嘅工黨立法會前議員李卓人。

內地官媒尋日亦發表評論，指摘漢奸黎係「禍港四人幫」之首，而壹傳媒旗下嘅《蘋果日報》喺標題同內容上報道失實，誤導民眾，煽動社會情緒，為香港亂局火上澆油。官媒認為要立即對「謠言製造者」為自己的所作所為付出應有代價，強調止暴制亂要取得積極進展，狙擊謠言係迫切嘅重要一環。

被內地官媒鬧完之後，漢奸黎又急急同民主阿婆、陳日君等人密會，唔知喺呢兩個鐘密斟咗啲乜嘢？唔通又想諗計攪亂香港？