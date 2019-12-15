機警海關破迂迴路線運毒　檢值250萬元可卡因拘一男

海關機場科人員，昨日(14日)截查一名由埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴來港的男旅客，經過X光檢查及等離子測試後，發現其手持行李篋有可疑，遂進一步打開行李篋檢查，發現內有2個夾層，均分藏一塊懷疑可卡因，共重約2公斤，估計市值約250萬港元，並即場拘捕該名41歲男子。

案件交由海關毒品調查科跟進，經調查後，發現該名男子從亞洲出發，飛抵印度洋一島國後前往非洲，然後再折返該島國，經亞的斯亞貝巴來港，路線非常迂迴。該名男子已被控以一項販運危險藥物罪名，案件明日(15日)在西九龍裁判法院提堂。

海關表示，連同上周四(12日)的案件，海關已接連截獲2名由非洲來港旅客涉販運可卡因，不排除兩者有關聯，懷疑有販毒集團刻意安排複雜路線，藉此減低關員注意，並相信有關毒品是供應本地市場，正進一步追查其來源及流向。海關表示，留意到今年破獲的同類案件較去年增加，聖誕及新年會加強檢查此類經迂迴路線抵港的旅客，阻截毒品流入本港。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。