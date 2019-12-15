政Whats噏：健康程式獲獎　楊偉雄又認叻

香港科創業界過去一直批評政府支援不足，但一再強調自己真係見過已故科技界巨頭喬布斯(Steve Jobs)嘅創新及科技局局長楊偉雄似乎有唔同睇法。佢今日(15日)發表網誌，提到由創新生活基金資助開發嘅「八段錦健康遊戲」應用程式獲Google Play選為「2019年度最佳自我提升應用程式」，仲認叻指唔係因為有政府基金出錢，就唔會有呢個程式咁話喎！

楊偉雄喺網誌上話投資創科項目時目光要放遠，指有啲得益唔係用錢可以衡量得到，而創新生活基金正正能夠填補呢方面嘅缺口，仲話發展科技需要給予時間、空間和資源，先可以做得出成果。之不過，呢個基金早前先被批評申請成功率太低，只有唔夠30%，而且唔少業界都覺得申請程序太繁複，甚至要靠顧問公司出手先成功，要拎到政府資助其實都唔易。

事實上，香港嘅創科發展一直落後於鄰近地區，其中一大原因正正係政府冇畀足夠支援，而且好多援助都設有重重關卡，令業界無法實踐創新意念。楊偉雄與其繼續喺度認叻，不如將目光放番近啲，重新檢視局方各項支援政策，幫忙拆牆鬆綁好過喇！