政Whats噏：遭英國制裁？　鍾國斌即飛去Fact Check

近月喺網上一直流傳多份聲稱係西方國家制裁部分香港政界人物嘅名單，其中一份就指立法會議員鍾國斌(Felix)被列入英國嘅制裁名單。Felix今日(15日)就喺Facebook (Fb)上載咗張相，見到拎住行李篋嘅佢身處喺英國嘅機場，面帶微笑之餘仲舉V字勝利手勢，睇嚟佢都對自己成功「突破制裁」順利入境感到好開心喎。

Felix喺貼文話知道自己個名出現喺網上流傳嘅「英國制裁名單」上面，就即刻親身飛過嚟英國打算「Fact Check」(查核事實)吓，不過佢就話自己入境過程用咗10分鐘都唔夠，仲要冇任何特別嘅職員走埋嚟理佢，所以佢最後就講到依家喺網上實在有太多假嘢，叫大家唔好咁輕易相信添！

唔少網友都留低「哈哈笑」表情符號，並且祝福佢旅途愉快同埋要玩得開心啲。對於Felix喺貼文度話網上有好多假嘅資訊，有網友留言話正因為咁所以更加要管制網上嘅流言，但亦都有網民不忘繼續「陰謀論」，講笑問英國會唔會淨係出境嘅時候先會制裁呢？咁睇嚟要等到Felix返嚟香港，大家先可以話呢個名單係流嘅！